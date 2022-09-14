中國挖角半導體人才 黃崇仁：最終還是會回流

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（中央社記者張建中台北14日電）美國擴大半導體出口中國限制，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天表示，台灣立場很簡單，應保護台灣半導體產業；談到大陸企業來台挖角，他指出，短期可能會有點傷害，不過人才最終還是會回流。

國際半導體展今天在南港展覽館一館登場，黃崇仁出席半導體展開幕典禮，他在會後受訪時針對美國不斷加強對中國半導體管制力道發表看法。

黃崇仁表示，中國大陸半導體依賴台灣，全世界都需要台灣半導體，廣達等許多台商在大陸生產電腦需要台灣生產的晶片，蘋果（Apple）同樣要把台灣製造的晶片送到大陸製造手機，兩岸間具有互補關係。

他說，目前兩岸關係比較緊張，但不代表可以與中國完全切割。某些高階敏感的產品，美國有其立場，這與商業無關；台灣可以配合美國政策，不過，台灣立場應該要保護半導體產業。

針對海思傳出透過白手套高薪來台挖人才，黃崇仁表示，這情況不是第一天發生，台灣成立半導體學院就是為了應付人才流失。

他強調，大陸競爭力並沒有比台灣強，大陸企業提供更高的薪水能維持多久，力積電過去很多員工被挖角去大陸蓋廠，現在福建晉華不行了，員工又回流。

黃崇仁說，兩岸人才會流通，大陸來台挖角或許短期可能會有點傷害，不過，人才最終還是會回流。他表示，對於力積電及台積電這樣規模的公司，損失一點人才，不會造成嚴重後果，況且要能提供超過台積電的薪水及分紅很困難。

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針對力積電日前股價一度跌破新台幣30元關卡，黃崇仁表示，主要是市場過度反應，力積電已做了該做的。他說，因為市場對於通膨及俄烏戰爭等過度反應，今年世界盃有別於往年電視熱賣情況，三星面板也面臨賣不出去窘境。

黃崇仁強調，半導體產業已經發達2到3年，總是要下來一下，他對台灣產業有充分信心，問題不大，現在是庫存太多，待庫存去化後，市況可望逐步恢復。（編輯：張良知）1110914