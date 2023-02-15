具排中色彩印太經濟架構磋商中 戴琪讚將有利企業

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出訪越南的美國貿易代表戴琪（中）15日表示，排除中國的「印太經濟架構」將帶給企業實際利益。（圖取自twitter.com/AmbassadorTai）

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（中央社胡志明市15日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪今天在越南表示，以美國為首、排除中國的「印太經濟架構」將帶給企業實際利益。她還說越戰後的美越關係史，說明當代經濟與地緣政治問題可以如何解決。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導， 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （Indo-Pacific Economic Framework）面臨的最大批評之一，就是缺乏組成「跨太平洋夥伴協定」（TPP）等貿易協定的租稅減免措施。

美國退出TPP後，剩餘11個成員國推動讓TPP生效，並改稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

今天結束3日河內行程的戴琪（Katherine Tai）回擊印太經濟架構的批評者。

她告訴媒體：「我同意，我聽過懷疑的聲音。我不是聽我們的貿易夥伴說的，多半是觀察家和評論家所言。」

目前14個國家正在磋商公平稅賦和乾淨能源等印太經濟架構的首要議題。戴琪舉例，若各國能同意把報關程序數位化、讓所有成員國之間能夠互通，將有利於進出口商。

身為首位亞裔美國貿易代表的戴琪說：「它們會知道，改善14國之間的貿易便捷性，能為他們換來金錢。」

中國並未參與協商印太經濟架構，反而還在半導體、強迫勞動、南海、間諜氣球、貿易戰等方面與美國相爭。

戴琪說，「我們看到當今世界日益複雜，不管是貿易、經濟、供應鏈或地緣政治方面」，她表示要解決這些最棘手的議題，美越歷史能提供啟發。

她說：「這段歷史蘊藏許多黑暗和痛苦。但如果你看看我們今日的處境，這段歷史也反映出韌性、和解與希望。」

越南戰爭在1975年結束，如今美國已是越南出口產品最大客戶，越南則是美國在東南亞的最大貿易夥伴。

戴琪今天也提到美方關切供應鏈內涉及中國新疆的強迫勞動行為，表示這項議題關乎美越貿易是否「正直」；同時指出，美越雙方已經成功處理匯率操縱和木材貿易等其他問題。

美國仰賴越南提供電子產品、傢俱和腰果，以及太陽能板與成衣等，但美國正在依據新的「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），調查全球的太陽能板與成衣業。

美國指控新疆少數民族被迫在這些產業裡勞動，但北京否認。華府已警告越南切勿允許這類物資進入越南的供應鏈，使其最終流進美國市場。

初步調查發現，越南企業曾幫助中國太陽能電池規避美國的關稅。越南外交部未立即回應置評。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120215