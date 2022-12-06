國營事業登記中國台灣 經濟部籲國民黨共同譴責對岸

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（中央社記者劉冠廷、曾智怡台北6日電）國民黨今天表示，國營事業在中國大陸申請專利時，可接受「中國台灣」這4字，這代表整個民進黨政府，代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也同意，為了兩岸交流，在大陸就必須接受中國台灣。

經濟部回應，政府並不接受對岸的矮化做法，2016年之後，智慧局也多次透過兩岸協處機制向對岸對口單位反應，但對岸卻以「逕行更改我方申請人名稱」或「專利申請案不予受理或核駁」的方式來要求台灣的專利申請者，讓許多需要保護商業創新、專利技術的企業跟發明人都感到遺憾與無奈。

經濟部呼籲國民黨應共同譴責對岸刻意矮化台灣的做法，而不是把眾多台灣人、台灣企業的無奈當成政治攻防的手段。

國民黨今天上午召開記者會指出，受經濟部指揮的國營事業，包括中鋼、中油、漢翔、台灣國際造船公司等國營事業，在中國大陸申請專利所登記的地址是「中國台灣」，文傳會副主委練鴻慶說，這是一種普遍現象，就是要接受中國台灣這名字。

練鴻慶指出，國營事業在中國大陸接受中國台灣這4字，代表整個民進黨政府，代表蔡總統、蘇貞昌也同意，為了兩岸交流，就必須接受中國台灣。但民進黨過去卻在霸凌使用中國台灣的台灣人民，像是知名烘焙師吳寶春在中國展店使用中國台灣，就遭到民進黨批評；民進黨嘉義市長參選人李俊俋也曾稱台灣手搖飲料店使用「中國台灣」標籤，是向中國下跪，主張抵制。

練鴻慶表示，去大陸做生意或交流，難免會遇到中國台灣這4個字，這是人在屋簷下，不得不低頭，是個普遍的現象，前總統馬英九執政時，也有國營事業到對岸申請專利，國民黨從沒攻擊去大陸經商的台灣人民，這跟民進黨不同，民進黨是嘴巴罵別人，自己也接受中國台灣。

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與會的國民黨桃園市議員詹江村也表示，一般民眾、藝人到中國發展，入境隨俗稱自己是「中國台灣」，確實有被矮化的嫌疑，但這只是為了討一口飯吃，但民進黨只准自己下跪，卻不准老百姓低頭。

另外，經濟部說明，由於專利權的效力採屬地主義，因此在台灣取得的專利權效力，僅及於台灣管轄範圍，若要於境外取得專利權保護創新技術，發明人或專利申請權人就必須向境外管轄的專利專責機構申請專利。（編輯：楊凱翔）1111206