賴清德參選民進黨主席 跨派系綠委力挺肯定承擔責任

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（中央社記者郭建伸、蘇龍麒、王揚宇台北8日電）副總統賴清德今天宣布決定參選民進黨主席補選，稍早已向總統蔡英文報告，預計下週擇期登記。民進黨內跨派系立委支持力挺，肯定賴清德此刻願意承擔責任，期盼能整合各派系開創民進黨新局。

民進黨新系立委劉世芳受訪表示，目前民進黨士氣低迷，承擔黨主席是非常大的責任，賴清德願意承擔主席意味願意跟黨內同志共患難，這樣的勇氣值得肯定，也展現賴清德跟各派系整合，並在中央黨部帶領黨內同志開創新局。

談及未來挑戰，劉世芳表示，賴清德如當選黨主席，須面對總統和立委提名，這是兵家必爭之地，但相信賴清德能展現出能耐，因為他對外公信力和正義的形象讓大家能夠信賴，期許賴清德擔負責任帶領全黨向前走。

民進黨新系立委吳思瑤說，目前民進黨在最低迷的時候，需要一個孚眾望、得人和、接地氣三者統合起來的人選，這樣的人選也最具有領導力，賴清德符合這些特質也願意承擔，她一定全力支持。

民進黨立委、蘇系中常委蘇巧慧在臉書發文指出，民進黨需要一位有經驗、有魄力的領導者，協助民進黨重整隊伍，再度出發，她身為民進黨的中央公職人員，全力支持賴清德參選黨主席，期待民進黨未來在賴清德的領導下，正面迎接挑戰，振作黨的士氣。

民進黨蘇系立委張宏陸說，賴清德目前是最適合擔任黨主席的人選，也是黨內的最大共識，既然賴清德願意承擔，他全力支持。

民進黨英系立委羅致政表示，現在是民進黨非常艱困的時刻，賴清德願意承擔責任，「我們非常感謝，也願意表達支持」。

至於英系是否推派人選角逐黨主席，羅致政說，英系從來就沒有要推人，尤其在選後，本來就沒有，而這是很重要的承擔，願意承擔的人，「我們當然支持」。

親近賴清德的民進黨立委林俊憲表示，賴清德參選主席不是一時決定，這段期間跟許多黨內、外及民間友人請益，並跟民進黨內中壯世代，請教跨派系意見，其中贊成與保留的意見都有，不過許多人反映對民進黨仍有期待，希望有人能承擔責任。

林俊憲表示，賴清德認為，若要打贏2024延續蔡總統執政，扛起責任無可迴避，因此在正式宣布前向蔡總統報告，盼民進黨未來重新整隊再出發。

親近賴清德的民進黨立委郭國文表示，賴清德與黨內各系統交換意見，最終決定承擔責任，未來賴清德是準總統參選人，有責任帶領民進黨迎向未來、符合社會期待並贏得2024大選。

民進黨湧言會立委趙天麟在臉書表示，賴清德參選主席是一種承擔，扛起2024年總統與立委大選的重責，並與蔡總統在府院黨改革，與台灣的持續進步共同努力。

民進黨正國會立委陳歐珀說，民進黨現在非常艱困的時刻，任何人願意此時出來承擔責任，他都會給予祝福與支持。

民進黨綠色友誼連線立委何志偉說，支持賴清德，而且這是一個承擔，更是任重道遠；賴清德未來有兩個很重要的工作，一個是反省與團結，另一個是如何跟民眾溝通，並且在2024年重新贏得大家信任。（編輯：林興盟）1111208