賴清德參選黨主席 鄭文燦林佳龍表態力挺成關鍵

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（中央社記者溫貴香台北8日電）副總統賴清德今天宣布將參選黨主席，從一開始沒有「非我不可」到決定承擔大局，黨政人士透露，關鍵轉折在於中生代鄭文燦受到論文撤銷衝擊，林佳龍表態若賴清德親征會支持，基於黨內團結，決定該承擔就承擔不要拖。

民進黨面臨九合一大敗之後，總統蔡英文辭去黨主席一職，民進黨中常會7日通過黨主席補選選務時程，12月12日至16日將辦理補選登記，明年1月15日進行投票選出新任黨主席。

黨政人士今天表示，賴清德參選考量有三，尊重總統蔡英文，總統則表達尊重賴清德的意願，且已請辭黨主席，不會主導黨務；其次，中生代兩大意見領袖前交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦均傳出有意參選黨主席的意願，第三，是各方勸進聲浪包括立委。

由於賴清德有志於2024大位，參選黨主席有其風險。

黨政人士表示，賴清德原本考量中生代可以承擔，沒有非他不可，他就好好備戰2024總統選舉，唯一前提就是黨必須要團結，而在徵詢各方意見的過程中，包括屏東縣長潘孟安認為應該推代理人參選，對賴清德親征黨主席持保留態度，前總統府副秘書長馬永成與部分親賴立委也認為應該審慎評估。

該人士表示，但整個情勢不斷演變，黨內也傳出包括林佳龍與鄭文燦均有意參選黨主席，關鍵轉折在於12月2日傳出鄭文燦論文遭撤銷事件，讓他參選黨主席之路受阻。

賴清德3日就參選黨主席一事與林佳龍交換意見，黨政人士說，賴清德曾與林佳龍就黨主席選舉多次交換意見，賴清德也詢問林佳龍之後的規劃，林佳龍則表示以賴清德的布局為優先考量，台灣內外部挑戰大，民進黨甫經歷九合一地方選舉的敗選，未來不管誰出任黨主席，都是一個承擔的角色，也必須能團結民進黨，並為國政大局整體思考，並不是一個容易的工作。

黨政人士說，林佳龍表示，黨內仍應有反省、討論甚至辯論的機制，才能有助前瞻台灣未來、因應嚴峻的考驗。

而賴清德確認林佳龍的態度之後，4日徵詢鄭文燦，連續兩天分別確認林佳龍、鄭文燦兩人只要賴清德親征，林鄭兩人都不選的情況下，黨政人士說，賴清德認為面對接下來立委選舉，基層都很焦慮，在黨面臨困局的關鍵時刻，該承擔就承擔，不能迴避自己的責任。

黨政人士說，5日媒體傳出賴清德已經向蔡總統表達，決定參選黨主席，全力為2024總統大選備戰，但賴清德辦公室隨即表示，現在沒有相關討論；各方勸進聲很多，還沒決定，昨天賴清德確診在官邸居家隔離，今天上午致電蔡總統表達將參選黨主席，並以臉書對外宣布。

賴清德決定參選黨主席，有親自告知林佳龍，賴清德也在臉書發布參選訊息，林佳龍也留言為賴清德加油、為民進黨及台灣加油。

鄭文燦下午受訪也表示，事先雙方已經達成共識，會全力支持賴清德參選黨主席；對於記者問及是否有意直攻2024總統大位時，鄭文燦也強調不會參選總統，會全力支持賴清德參選總統。

黨政人士指出，面對黨最艱難的時刻，賴清德決定挽起袖子參選，下週黨主席參選登記啟動，正值全黨氣勢低迷，賴清德不會在解除居家隔離且快篩陰性後，敲鑼打鼓去領表登記，會低調派人代為領表登記參選，對賴清德而言，務實把事情做好回應社會期待。（編輯：蘇龍麒）1111208