民進黨主席補選12/12起登記 明年1/15黨員投票

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民進黨中常會通過黨主席補選期程，12月12日至16日辦理黨主席補選登記，2023年1月15日辦理黨員投票。圖為民進黨代理黨主席陳其邁。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍嘉義7日電）民進黨中常會今天通過黨主席補選期程，12月12日至16日辦理黨主席補選登記，2023年1月15日辦理黨員投票。民進黨代理黨主席陳其邁說，希望盡速產生黨主席人選，繼續帶領民進黨進行各項改革。

民進黨今天移師嘉義市召開行動中常會，為嘉義市長候選人李俊俋拉抬。

中常會並通過第17屆黨主席補選選務日程，選務工作將於12月12日至16日辦理黨主席補選登記，21日召開中執會審查候選人資格，22日進行抽籤，12月23日至2023年1月13日擇日辦理候選人電視政見發表會，2023年1月15日辦理黨員投票，投票時間為上午8時至下午4時，18日公告黨主席當選名單。

根據民進黨黨職人員選舉辦法規定，中央黨部辦理黨主席選舉時，應舉辦至少一場電視政見發表會。電視政見發表會舉辦的時間、地點、程序與規則，由中央黨部擬具，經與黨主席候選人協商後定之。登記費比照上屆酌收150萬元。

陳其邁會後受訪表示，今天常會通過補選期程，希望盡速產生黨主席人選，繼續帶領民進黨進行各項改革。

另外，民進黨正在進行敗選檢討，黨內人士透露，這兩週將陸續召開3場座談會，一場是地方主委的座談會，針對地方議員；一場是地方選舉幹部座談，針對縣市長部分來談；另一場是社會力與百工百業，這是廣泛性地談。（編輯：翟思嘉）1111207