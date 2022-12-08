賴清德親征黨主席 鞏固2024戰場

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北8日電）民進黨2024大選熱門人選副總統賴清德，決定參選民進黨主席補選，獲得跨派系力挺。賴系立委林俊憲說，賴清德覺得自己無可迴避，如果民進黨要打贏2024，就必須出來扛這樣的責任。

民進黨主席補選12日開始登記，賴清德今天透過臉書向外界宣布，他已向總統蔡英文報告，決定參與民進黨這次的黨主席補選，下週將擇期前往登記。

在賴清德決定主帥親征之前，民進黨幾位中生代要角，包括前交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦都頻頻被點名。

民進黨賴系立委林俊憲指出，賴清德參選黨主席，不是一時的決定，這段時間賴清德跟很多人交換意見，包括黨內外、民間人士，同時也跟黨內中壯世代與各派系都談過、請益過大家的意見，才做出最後決定。

林俊憲說，這當中贊成、保留的意見都有，賴清德聽到最大的聲音是，大家對民進黨的未來有很深期待，希望有個人出來承擔責任；賴清德覺得自己無可迴避，如果民進黨要打贏2024、延續黨的執政與蔡總統過去的努力，就必須出來扛這樣的責任。

一名立委私下表示，賴副總統採取尊英立場，日前也公開表態延續蔡英文路線，黨內對於賴清德參選黨主席一事，基本上都表達祝福與尊重，只要領表參選，應該不會有人跟他搶，也一定選得上；但2024總統選舉攸關台灣本土政權能否順利延，台灣的利益考量最優先，是大於民進黨且大於賴清德，團結前提必須無私。

雖然之前有聲音認為，賴清德擔任黨主席，在折衝不分區立委與區域立委提名，以及處理總統初選過程，可能受傷，不如留在副總統的位子，再角逐2024；但有立委私下表示，賴清德的個性，不會為了避免受傷，就不去承擔。

黨政人士表示，賴清德3日徵詢林佳龍參選黨主席意願，林佳龍表達若賴清德要參選，他不會參選；賴清德4日徵詢鄭文燦參選意願，鄭文燦也表達不選，使得賴清德參選黨主席明朗化。

賴清德一直有濃烈使命感，民進黨2018年地方選舉敗選，支持度低迷之際，賴清德在總統初選出馬挑戰爭取連任的總統蔡英文，掀起黨內驚濤駭浪。

但賴清德落敗後，出任蔡英文的副手，在副總統位子上沉潛多時，是目前民進黨浮出檯面的競爭者中，經歷、準備最周全的人。

如今民進黨於2022九合一挫敗，賴清德決定親征出馬角逐黨主席，扛起2024攸關中央執政權的2024總統立委布局，再度展現他的決心。

賴清德的潛在對手、桃園市長鄭文燦今天也表態會全力支持賴副總統，順利當選黨主席，並說2024年的總統人選，現在只有一名，那就是賴副總統。

賴清德角逐黨主席，黨內中生代領導人物鄭文燦、林佳龍力挺，意味黨內2024戰場漸趨明朗。

不過，民進黨立委許智傑說，2024民進黨沒有樂觀的本錢，賴清德接任黨主席是承擔重擔，外界都在觀察民進黨如何檢討敗選、徹底改革，這些都是重大挑戰，未來挑戰還非常多，須繼續傾聽走訪、謙卑地檢討反省，才能贏回人民的信任。（編輯：林克倫）1111208