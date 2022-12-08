賴清德參選黨主席 陳其邁：新主席將帶領民進黨改革

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）副總統賴清德今天表示將參與民進黨主席補選，兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁今天表示，基於黨務中立，他不評論人選，未來新任黨主席工作，是要帶領民進黨改革，打好接下來選戰。

陳其邁今天沒有公開行程，對於賴副總統參選黨主席一事，他今天透過幕僚向中央社記者回應表示，維持一貫態度，不評論相關人選。

陳其邁說，新任黨主席的工作是要帶領民進黨改革，打好接下來的總統、立委選戰，而自己身為代理黨主席現階段的工作，就是基於黨務中立，公正辦好選務，順利產生新任黨主席。

賴副總統昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），他今天透過臉書（Facebook）發文表示，謝謝大家的關心和祝福，昨天已完成視訊看診，現正服藥治療中，目前一切都好。

賴副總統並表示，他和大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此，經過向黨內進一步徵詢，並獲得支持後，稍早已向總統蔡英文報告，他已經決定參與民主進步黨此次的黨主席補選，下週將擇期前往登記。（編輯：陳仁華）1111208