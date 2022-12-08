賴清德參與黨主席補選 鄭文燦：全力支持協助

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）副總統賴清德今天表示將參與民進黨的黨主席補選，桃園市長鄭文燦表示，會全力支持賴副總統，順利當選黨主席；鄭文燦說，2024年的總統人選，現在只有1名，那就是賴副總統。

賴清德下午在臉書Facebook發文表示，關於民主進步黨黨主席的補選，各方傳達的意見他都已收到，他和大家一樣深愛著台灣這塊土地，經過向黨內進一步徵詢，並獲得支持後，稍早已向總統蔡英文報告，決定參與民主進步黨的黨主席補選，下週將擇期前往登記。

鄭文燦下午出席明基材料股份有限公司捐贈桃園市老人福利機構「醫療級防漏中單」公益活動，會前接受媒體聯訪。

鄭文燦表示，會盡最大力量協助，不管是黨務、選務或其它方面，希望全黨一致，也完成2024年總統大選及立委選舉挑戰。這是個很困難的挑戰，他認為民進黨人要有共同的體會，團結才能勝選。

對於記者詢問是否參選，鄭文燦說，「我不會參選主席」，他會從各種角度協助新的黨主席，也要完成包括總統、立委提名跟後續輔選工作，事實上，這是經過多方溝通的結果，他事前也了解這樣的決定，所以之前就表示支持，當然現在也是支持。

記者追問，所謂的協助是代表支持賴清德，還是任何人登記都會協助，鄭文燦表示，「我想賴副總統決定參選黨主席，我會支持他，讓黨主席順利當選」。

對於記者詢問，未來有沒有直攻2024的規劃，鄭文燦指出，「我想2024年的總統人選，現在只有1位，就是賴副總統，我們會全力協助」。

鄭文燦在記者會後再度受訪表示，敗選之後，民進黨有很多深刻的對話跟檢討，都認為民進黨需要形成一個新的、黨的團隊，「我們的看法是賴副總統優先」，讓賴清德承擔責任，這個想法是在之前就形成了。

鄭文燦說，賴副總統正式宣布，他也在第一時間表達全力支持，那從各方面加以協助，畢竟，一個政黨的生命在於人民的支持，要重建一個政黨的信賴度，提高人民的支持度，這個是非常重要的，每一步都要非常謹慎。

鄭文燦指出，賴副總統已經公開的宣布會在12日到16日會登記參選黨主席，「我們就全力支持」。相信也只會有一組候選人。

記者詢問，是否有打過電話給賴副總統。鄭文燦表示，雙方有幾次對話，也有比較深刻的討論，這個時間點，民進黨人需要更大的團結，需要讓黨的團隊能夠快速的變換隊形，形成一個能夠因應未來一年挑戰的團隊。

對於記者追問未來的規劃，鄭文燦指出，現在就是把2個工作做好，第1個是市長任期的交接，第2個是敗選的檢討，呈現各方面的意見。（編輯：方沛清）1111208