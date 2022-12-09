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蘇貞昌：鼓勵開放政府 也要防範極權國家趁機侵略

2022/12/9 11:32
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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天說，台灣是自由民主開放的社會，一直都是開放政府，一方面要鼓勵開放，另一方面也要防範極權國家可能利用開放與民主侵略。

數位發展部今天舉辦2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，除肯定政府在開放資料品質所做的努力，同時唐鳳也以「建立全民數位韌性」為主題，說明數位部施政方向與核心業務。

蘇貞昌致詞時表示，台灣是自由民主開放的社會，一直都是開放政府，也持續把這力量運用在開放口罩地圖、疫苗地圖等各方面，讓台灣不用封城、封街，也能被世界看到活力。

他說，台灣是民主國家、開放社會，但有些極權國家就要利用民主自由來打破民主、侵略他國，甚至有極權專制國家，連電影內容都管控、審查，迫使別人下架或變更電影內容。

蘇貞昌表示，台灣作為民主最前線，一方面要獎勵開放政府，但另一方面也要防範極權國家可能利用開放與民主侵略，且科技變化瞬息萬變，必須同時思考正面效益跟負面影響，盼能讓世界更和平安定，台灣更進步繁榮。

數位部長唐鳳致詞時說，台灣推動開放資料政策已經10年，開放資料是一種「反競爭財」（Anti-rival good），意思就是分享愈多、價值反而提高，資料就是跟全民一起建立韌性最好的資源。

她說，感謝蘇貞昌在疫情期間開放很多資料，讓口罩、快篩、疫苗預約等資料開放都扮演重要角色，之後將詢問外界意見，優先釋出有較高價值的資料。（編輯：林淑媛）1111209

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