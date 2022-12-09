賴清德選黨主席 柯建銘：蔡總統沒有跛腳問題

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（中央社記者王揚宇台北9日電）副總統賴清德8日宣布參與民進黨主席補選，外界關心總統蔡英文施政是否會「跛腳」。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，大家是一個團隊，蔡總統希望把好的國家交給未來的總統，沒有所謂跛腳的問題。

柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪，對於賴清德登記參選黨主席，會不會擔心蔡總統在「後英」時期變得比較跛腳。柯建銘說，沒有所謂跛腳的問題，因為大家是一個團隊，一定會尊重蔡總統，而蔡總統也會考慮到如何幫助賴副總統選總統，行政團隊也會往中心靠攏，這有高度默契與共識。

柯建銘表示，蔡總統不會考慮跛腳的問題，而是希望把好的國家交給未來的總統，蔡總統的角度與高度就是如此，所以不用擔心有跛腳的問題。

對於賴清德參選黨主席，柯建銘說，昨天大家聽到這個消息，沒有人會有意見，而按照民進黨的慣例，參選總統的人大部分都是黨主席，國民黨也是一樣，這沒有什麼疑慮，而且大家綁在一起拚，府、院、黨、黨團這四角關係會團結在一起，也會一致。

此外，在賴清德宣布參選黨主席前，民進黨立委陳歐珀在一場記者會上，接受提問時提到盼權力勿集中於一人，引發各界討論。

陳歐珀今天受訪說，民進黨是團結的政黨，大家分擔責任，共同為台灣承擔，而黨內的意見很多，他只是提出個人看法，希望大家不要過度解讀，一旦人選確定大家就全力以赴，為台灣人民打拼。

陳歐珀指出，民主政治的核心價值就是權力要均衡而不是集權，而選舉在台灣是很激烈的對抗，往往會扭曲這個核心價值，民進黨有不同的思考，他個人也尊重，希望大家共同承擔為台灣打拚。

民進黨立委郭國文則說，應該不至於有權力過度集中的問題，因為從黨務跟選務的角度來看，都是扛責任。（編輯：翟思嘉）1111209