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抖音爭議 唐鳳：政院將以國安角度跨部會討論

2022/12/9 12:01
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（中央社記者賴于榛台北9日電）短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位發展部長唐鳳今天說，公部門已有相關限制，至於民間使用部分，行政院預計月底會透過資通安全會報，以國安角度跨部會討論此議題。

數位部長唐鳳今天出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，她離開前接受媒體詢問抖音相關議題時指出，根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已經限制公部門下載、使用抖音等軟體。

她說，這項使用原則並不及於民間的使用，但確實各界認為抖音有國安疑慮，因此行政院政務委員、國科會主委吳政忠已表明，將在月底行政院資通安全會報會議時，以國安角度，跨部會討論此議題。

根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」規範，限制公部門使用中國製的軟硬體，因此在公部門相關的資通訊設備、場域，均禁止下載、使用抖音、TikTok、小紅書等中國軟體。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的短影音產品「抖音」，國際海外版為TikTok，台灣使用的是國際版TikTok。（編輯：林淑媛）1111209

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