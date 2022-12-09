興中街大火輕忽住安管理 監察院糾正中市府

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（中央社記者賴于榛台北9日電）台中市興中街集合式住宅今年3月大火，監察委員葉宜津等人今天說，此案，台中市政府都發局被動處理由消防局回報的樓梯堆置雜物、逃生通道被設柵門等陳情，輕忽建築物住宅安全管理，監察院已通過糾正台中市政府。

台中市中區興中街1棟7層樓建物今年3月6日遭縱火，造成6死5傷，監察院內政及族群委員會昨天通過監察委員葉宜津、林郁容的調查報告，及對台中市政府的糾正案。

葉宜津、林郁容今天透過新聞稿指出，調查發現，台中市政府都發局未能掌握該建物早已作為住宿類使用，且屬供公眾使用建築物，導致未要求所有權人應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，輕忽建築物住宅安全管理。

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監委說，台中市政府消防局在民國105年6月至110年4月間，5度通報此建物逃生通道擅設柵門、梯間堆置雜物、直通樓梯堵塞，但都發局漏未處理其中一次通報，致使公共區域堆置雜物且危及建築物公共安全，也讓3月的火災火勢迅速蔓延，影響逃生動線，確有怠失。

監委表示，都發局在110年6月至111年2月間，仍陸續收到堆置雜物等違規事項的陳情，卻以大樓未成立管理委員會或管理負責人，無法依規定要求其制止違規情事，僅要求陳情人應提出證據，並報轄區公所處理，整體行事消極被動，確有怠失，因此依法提案糾正台中市政府。（編輯：蘇志宗）1111209