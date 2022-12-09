蔡總統：體育預算逾130億 續做運動選手堅實後盾

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（中央社記者賴于榛台北9日電）總統蔡英文今天表示，政府體育預算近年從2016年的新台幣79.8億元，逐年增加到130億元以上的規模，也全力提升軟硬體方面設備，未來盼中華奧會、各單項協會與政府共同努力做選手堅實後盾。

蔡總統、行政院長蘇貞昌、監察院副院長李鴻鈞等人今天晚間出席「中華奧會100周年慶祝晚宴」。

蔡總統致詞時，先恭喜今年「體育運動精英獎」入圍及得獎的選手、教練及團隊，她說，每一位入圍者在卓越的成就背後，都經過長期不懈的努力，很不簡單。

蔡總統提到，這幾年，台灣體育表現大爆發，也在國際競賽中有亮眼成績，去年東京奧運感動全國，許多民眾守在電視機和直播前為台灣英雄加油喝采，相信都還記憶猶新；另外，今年伯明罕世運會，台灣也奪下1金6銀6銅的好成績。

她說，這些成績要歸功選手、教練、後勤團隊、協會的付出，以及家人長期的支持，也感謝大家以無比的拚勁與強大的韌性，凝聚民眾的向心力和榮譽感，讓世界看見台灣的體育實力。

蔡總統提到，這幾年體育預算從2016年的79.8億元，逐年增加到130億元以上的規模，也全力提升軟硬體方面設備，包含國訓中心第三期整建工程也正加速趕工，就是要讓選手可以在最好的環境，全面備戰接下來的賽事及後年的巴黎奧運。

蔡總統表示，總統也特別感謝奧會主席林鴻道全心全力投入協助選手，雖然過程中曾兩度住院，幸好是有驚無險。

她說，政府會持續打拚，提供選手更充足、更完善的支持，也希望中華奧會、各單項協會與政府一起努力，做選手最堅實的後盾，讓選手安心追求更好的成績，也回應社會對於體育環境提升的期待；她也呼籲企業未來能投資運動，進而形成運動產業，甚至產值龐大的體育休閒產業鏈。

蘇貞昌則說，中華奧會成立迄今已100年，歷史源遠流長，實在不簡單，且中華奧會擔任台灣與國際奧會的橋梁及聯繫窗口，讓台灣的優秀體育選手得以在奧運的國際場合上出賽，一展長才。

他也感謝一代代體育人讓台灣在競賽的場地揚眉吐氣，讓台灣在外交各方面不能如意時，藉著體育人的努力，讓國家被看見、民眾被肯定，在世界有一席之地。（編輯：蘇龍麒）1111209