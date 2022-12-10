國史館研討會 游錫堃：從歷史找尋先民抵抗外侮精神

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（中央社記者郭建伸台北10日電）國史館在國際人權日舉辦「解讀檔案，書寫歷史」研討會，立法院長游錫堃受邀致詞表示，以史為鑑可以知興替，台灣應特別重視，有個「鄰居」常要霸凌台灣，防衛意識應從歷史找出先民抵抗外侮精神。

聯合國大會定每年12月10日為國際人權日，國史館於10、11日在台北館區舉辦「解讀檔案，書寫歷史」2022學術研討會，並邀請游錫堃與會致詞。

國史館長陳儀深致詞表示，國史館多年來編輯出版多種史料彙編，出版目的是為提供更多資料給各界閱讀，達成為國存史目的，並非外界誤解國史館「纂修國史」的封建概念。

陳儀深表示，國史館沒有負責寫國民教育的教科書，也不是大學聯考或高考的出題機關，編輯檔案出於時代關懷，包含台灣從威權走到民主過程，以及戒嚴時代的政治案件真相。

陳儀深表示，國史館這幾年陸續出版鹿窟案、雷震案、美麗島事件等，並舉辦政治案件、選舉及民主化等主題研討會，相信有助於台灣人理解自己、理解台灣現狀。

游錫堃致詞時表示，台灣史非常重要，他擔任立法院長後，鼓勵立法院同仁至少修習3學分的台灣史，他自己也去政大修台灣史課程。

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游錫堃表示，民主政治之中，國會很重要，台灣的民主國會自1993年2月1日正式成立，2023年將逢30週年，立法院預計明年1月30日舉辦「民主國會紀念日」展覽。

國史館表示，這次研討會探討戰後台灣政治案件，議題涉及二二八事件、50年代政治案件監控手段，並討論美麗島事件中的動員統治機器、審判及社會應對，以及台灣參與國際體育賽事的奧會模式形成脈絡。（編輯：黃瑞弘）1111210