敗選檢討會議再度召開 鄭文燦：暢所欲言不設限

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）民進黨將再度召開檢討會議，九合一敗選檢討小組召集人、桃園市長鄭文燦表示，今天是針對競選總部主要幹部進行座談，每個人都可暢所欲言，最後再彙整各種影響選戰成敗的議題。

鄭文燦上午出席桃園市第3屆里長職前工作講習，他在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，今天舉行的選後檢討會是否會討論民進黨立委劉世芳日前提出包括放任賄選案頻傳、重北輕南輔選、大小綠選前無有效溝通、母雞選擇性幫小雞4點敗選關鍵。

鄭文燦表示，民進黨每場檢討會都不設限，像上次地方黨部主委的檢討會提出多個議題，從提名、輔選、選戰議題攻防、假訊息、賄選，包括兵役、疫情、通膨、年輕選票流失等問題、各地不同輔選策略，有的是熱戰、有的是冷戰，包括市長跟議員搭配的程度都是影響選戰的重要課題。

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鄭文燦說，今天是要針對競選總部主要的幹部進行座談，他們也是站在第一線，對選舉的得失應該會有深切了解，在多次的座談中會充分蒐集大家的意見，最後再來彙整各種影響這次選戰得失成敗的議題。

鄭文燦指出，一個政黨要真誠檢討、徹底反省，也要謙卑面對民意所代表的訊息，這樣才能再起，民進黨會用這樣的態度持續檢討，檢討會議其實是大開大放，所以每個人都可以暢所欲言。（編輯：謝雅竹）1111213