黑金槍毒不得參選 內政部盼提符大眾期待修法版本

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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨立法院黨團內政政策小組今天討論選罷法修法擴大排黑等議題。受邀出席的內政部代理部長花敬群受訪說，立委有一些提醒，他會再向行政院溝通，希望提出符合大眾期待的版本。

至於是否針對公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法一起修。花敬群說，這次選罷法修法部分，預計修58條條文，而總統副總統選罷法則預計修59條，兩者有大幅度翻修。

九合一選舉結束後，民進黨立法院黨團拋出修選罷法擴大排黑構想，包括民進黨立委羅致政等人在內，提出公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案，擴增不得登記為候選人的情事，包括排黑條款，曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等判決確定等。

民進黨立法院黨團內政政策小組今天開會討論選罷法修正情形。

據了解，內政部針對公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法的修法重點，初步規劃包括要強化防杜黑金、遏止深偽影音危害、境外勢力介入；健全競選、罷免活動及改進選舉作業規範；配合政黨法的制定，完備候選人資格規定。

其中，定明受有期徒刑以上之刑確定，受緩刑宣告者，於緩刑期間，不得登記為候選人。

另外，對於曾犯組織犯罪防制條例、國安三法、反滲透法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法相關規定的罪，經有罪判決確定、違反最輕本刑7年以上之罪，經判10年以上有期徒刑之刑確定，或曾受免除職務的懲戒處分，均不得登記為候選人。

此外，擬增列選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起至投票日前一日止，候選人等對於廣播電視、網際網路散播其本人的深偽影音，經向警察機關聲請鑑識，得檢具鑑識資料請廣播電視、網際網路業者於接獲通知2日內，停播、更正或移除下架該影音，並對散播深偽影音犯選舉誹謗罪者加重刑罰的處罰。

對於修法方向，花敬群會後受訪表示，大致的方向，多數還是有共識，但有幾個點，立委有提出一些提醒，「我們盡快回去再跟院裡面做進一步溝通」，希望能夠提出一個符合大眾期待的版本，原則上針對黑、金、槍、毒等方向，而案子已經送去行政院。

民進黨立委、內政政策小組召集人管碧玲會後受訪指出，這次修法大致上符合社會的期待，不過有少部分、如被陷害的年輕人涉及洗錢防制法等，如果也是終身不得參選，希望內政部再多做一些考量，避免傷及無辜。

管碧玲也說，與會立委有提供一些意見，希望讓它能夠務實可行，包括在無辜者的部分，要如何更務實的去區分。（編輯：翟思嘉）1111213