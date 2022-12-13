討論是否加嚴管制抖音 政院明會議討論3關鍵

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短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，數位發展部針對公部門相關的資通訊設備、場域，禁止下載、使用抖音、小紅書等中國軟體。中央社記者趙世勳攝 111年12月13日

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（中央社記者賴于榛台北13日電）抖音管制禁令是否進一步擴及民間，政院官員今天說，明天將跨部會討論如何再強化公部門的管制現況、了解印度立法管制抖音的作為是否適合台灣，並要求教育部就媒體識讀面向提出柔性手段一併討論。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的短影音產品抖音，其國際海外版為TikTok，台灣使用的是國際版。

根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，公部門限制使用中國製軟硬體，因此在公部門相關的資通訊設備、場域，皆禁止下載或使用TikTok、抖音、小紅書等中國軟體。

近日抖音再度成為資安輿論焦點，行政院長蘇貞昌日前指示政務委員羅秉成召集跨部會專案小組，預計明天召開第2次會議，若有相關意見，將送月底的資安會報一併討論。

政院官員說，其實政院早在2020年就限制公部門使用中國製軟硬體，並發函考試院、監察院、立法院、司法院建議一體適用，這做法與美國、澳洲類似，就是透過行政要求，禁止公部門使用。

官員說，另外印度在2年多前立法，要求平台業者不得提供經官方評估的59款中國製APP下載使用。

對於近日加嚴管制抖音的聲浪，官員指出，明天會議重點之一是請各部會提出意見，討論公部門是否還有再強化管制的可能性；至於是否將管制令擴及民間，官員說，這部分將先參考印度作法是否有效，並要確認技術的可行性及法律的有限性。

官員說，相關禁令是否觸及民間，這還需要更多的討論與評估，當然最直接的作法是關掉水龍頭，但網路的世界裡，關掉一個可能又會出現一個類似的APP，這就是為何要評估技術的可行性與法律的有限性，認真來說，這種手段只能減害，很難完全禁止或封鎖。

官員指出，現實來看，印度2年多前立法限制時，網路上就出現很多翻牆、繞道的教學，或縱使限制使用平台，相關的短影片還是會流向其他平台，但不可能為此就封掉全部的平台。

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官員也強調，會議要討論的不是管制抖音平台的內容，而是就資安、國安角度來說，對中國的資通訊產品（軟硬體）都要提高警覺小心，畢竟中國政府會向業者索取資料，因此公部門當然必須有禁令，避免公務資料透過平台被搜集。

除了行政命令、立法手段等硬性手段外，官員說，許多人憂心抖音、小紅書對學生的影響較大，因此明天也請教育部整理出強化媒體識讀的作法，透過柔性手段加強社會教育與學校教育，提醒家長與相關各界。（編輯：翟思嘉）1111213