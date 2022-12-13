創新科技改善漁業人權 孫曉雅：台灣有正面轉變

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美國在台協會（AIT）、行政院農業委員會漁業署及豐群水產公司13日上午舉辦「創新科技提升漁業人權」國際研討會，美國在台協會處長孫曉雅（左）及行政院政務委員羅秉成（中）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）美國在台協會等單位今天舉辦國際研討會，探討如何運用創新科技改善漁業勞動條件。美國在台協會處長孫曉雅說，台灣許多業者已採取行動，有正面轉變，但還有很多地方要持續努力。

美國在台協會（AIT）、行政院農委會漁業署及豐群水產公司今天上午舉辦「創新科技提升漁業人權」國際研討會，孫曉雅及行政院政務委員羅秉成等人出席。

孫曉雅致詞表示，隨著美國和其他主要市場的消費者愈來愈強力要求，必須保證所購買產品的原料來源是以永續方式取得，且不涉及強迫勞動，漁業部門也成為眾人疾呼必須加強透明度的單位之一。

孫曉雅說，若台灣希望維持全球漁業重鎮地位，並保有進入重要出口市場的機會，台灣漁業就需達到眾人期望的更高標準。值得讚揚的是，台灣許多業者已採取行動，力求改善工作條件、船隊管控等正面轉變，但仍有很多地方需持續努力。

孫曉雅也提到，AIT和漁業署、台灣微軟及外籍漁工人權組織合作，提供獎助金舉辦小型競賽，最後由國立台灣海洋大學、國立成功大學等創新團隊，所研發出的低廉WiFi、提升漁工即時訊息通訊及強化漁船監控系統等方案獲選。

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羅秉成致詞表示，為改善漁業人權問題，行政院5月核定農委會提出的漁業與人權行動計畫，包括強化外籍船員薪資保障，薪資直接給付，及提高船員保險等措施。也鼓勵漁船裝設WiFi分享，讓船員可對外聯繫。

羅秉成並指，超過85%小型漁船礙於船上空間或資金有限，無法負擔高昂的WiFi設備，透過這次研發成果，有助以低廉價格裝設WiFi，盼未來能擴大普及應用。（編輯：謝雅竹）1111213