朝野協商公教退撫新制 全教總籲確保新舊基金永續

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院朝野黨團今天將協商公教人員退撫新制草案。全教總召開記者會，呼籲政府設計有保障、能永續的新制，並請政府盡速研議撥補機制入法，確保新舊基金都能永續。

考試院與行政院3月10日共同舉行記者會，宣布民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。相關草案送立法院審議。

立法院司法及法制委員會於5月9日、5月26日初審通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案、公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案，但包括現職公教人員（舊制）能否轉換到新制等關鍵條文，在場立委未達成共識，因此保留交黨團協商。

立法院朝野黨團今天下午將研商公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案等案，全國教師工會總聯合會今天在立法院召開記者會，呼籲朝野黨團必須以更高的格局與視野，審慎處理新制暨現制的永續，期盼能畢其功於一役。

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全教總理事長侯俊良說，朝野黨團研議112年新制時，應討論幾項議題，包括確定提撥制衍生的長壽風險與保障不足，如何做好事先規劃；新制成立的儲金監理會，應有教師組織代表；新制成立的儲金管理會，應以教師組織代表及推薦的學者專家為主體。

此外，侯俊良表示，除了要妥為規劃112年新制，就原退撫制度的永續，全教總提出幾項主張，包括撥補立法，新舊基金都永續；導正錯誤，取消年改天花板；公平正義，返還年資補償金。（編輯：趙蔚蘭）1111213