中國禁輸水產酒類 民眾黨團籲政府別再操作抗中牌

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（中央社記者郭建伸台北13日電）台灣民眾黨立法院黨團今天指出，中國大規模暫停進口台灣水產品及酒類，只會把兩岸關係愈推愈遠，但政府也不應動輒拿民生經濟操作「抗中保台」，應積極協助業者走出困境。

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，南部地區部分水產業者受到影響。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行記者會，表示中國曾通知台灣告知業者補件，但顯然相關單位並未重視，直到補件期限超過3個多月才暫停輸入。

邱臣遠表示，事發後食藥署、農委會互推責任，明明可以提早輔導，也可透過兩岸對話平台積極協調，卻選擇犧牲農漁民和業者的利益，藉仇中言論轉移行政怠惰的焦點。

邱臣遠指出，教育部與農委會今年10月因應石斑魚禁令，規劃「班班吃石斑」政策，但最後政策跳票；如今同樣面臨水產暫停輸入，政策鬧劇不能重演，陸委會等相關部會應跨部會處理，重建兩岸農產品雙向溝通管道，同時提升台灣農漁產品及食品品質。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣險象環生的道路交通令人卻步不少。

邱臣遠今天也偕黨籍議員當選人張志豪、陳世軒舉行記者會，痛批行政院與交通部對道路交通安全治理不當，造成每年許多民眾因交通事故受傷；外媒大幅報導台灣交通險象，根本丟臉丟到國外，要求行政院及交通部長王國材應正視問題，儘速提出道安對策。（編輯：翟思嘉）1111213