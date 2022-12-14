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海軍公布112年桌曆 近距離監控共軍安陽艦畫面入列

2022/12/14 11:39
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（中央社記者游凱翔台北14日電）民國112年即將到來，海軍今天公布112年度形象桌曆。海軍官兵8月初近距離監控中共解放軍安陽艦的影像納入8月主題，並強調，灰色不是模糊，而是堅定，面對威脅應沉著穩健、無所動搖。

海軍上午發布新聞稿指出，此次以「海軍的視界，繽紛無限」為主題，將色彩元素融入平日各單位執行戰備整備工作中，設計出有別以往，繽紛多彩的桌曆，讓民眾能夠從美學視角，認識最真實的海軍官兵。

海軍表示，由於明年適逢「九二台海戰役勝利65週年」，特別設計「九二海戰」及「鴻運作戰」紀念扉頁，承繼「忠義軍風」與「錨鍊精神」；此外，桌曆首次設置「QR code」，可透過手機掃描並連結影音專區了解重要戰史、單位等資訊。除了桌曆，海軍也同時印行月曆。

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比較特別的是，共軍在8月初在台灣周邊舉行軍演，除了對台灣周邊射擊東風系列彈道飛彈外，也派遣戰機及船艦數度逾越台海中線，甚至公布近距離監控國軍船艦等假訊息，企圖以認知作戰方式影響士氣，當時國軍則數度公布海軍監控共艦的影片及照片。

海軍今天發布明年度桌曆，也將此過程影像納8月主題「艦艇灰」中，也公布海軍官兵全副武裝監控中共解放軍海軍安陽艦的照片，並強調，灰色不是模糊，而是堅定，面對威脅應沉著穩健、無所動搖。（編輯：郭無患）1111214

#海軍
#中共解放軍
#安陽艦
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