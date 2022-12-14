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國民黨：松機遷移 民進黨內都沒共識

2022/12/14 13:51
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨今天表示，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農提出的政見不成熟，像是松機遷移，連民進黨內都沒有共識；以及吳怡農沒說清楚自己的兵役政見，像是只講要延長兵役，卻無法說明要延長多久。

台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，吳怡農日前召開政見發表會，主張遷移松山機場；13日則召開記者會，發表「和平是我們的使命」強化國家安全的政見，主張全面改革訓練內容、適度延長義務役。

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國民黨今天上午召開記者會，稱吳怡農提出的政見不夠成熟，文傳會副主委黃子哲表示，松機遷移議題，這連在民進黨內都沒有得到共識，他舉例，前民航局長林國顯就曾指出「20年內松機根本不可能遷移」；交通部長王國材則提出幾項困難點，可見也是反對松機遷移。同時民進黨澎湖立委楊曜同樣反對松機遷移，認為對離島居民會造成相當大困擾。

與會的台北市議員徐巧芯表示，吳怡農沒辦法回答兵役要延長多久，一個成熟政治人物提出任何主張，應該包括配套，務實的把心裡想法講出來；連自己提出的兵役政見都這麼不完整，將來就算當立委又要怎麼提案。（編輯：蘇志宗）1111214

#吳怡農
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#國民黨
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