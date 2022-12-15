小三通議題 顧立雄：陸委會評估中、不會拖過春節

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（中央社記者溫貴香台北15日電）小三通復航與否受關注，國安會秘書長顧立雄今天表示，總統蔡英文提到，兩岸人民必須健康有序交流，且兩岸航運主管部門必須相互溝通，陸委會正在審慎評估中，絕對不會拖過春節。

立法院司法及法制委員會上午進行總統府、國安會、國史館、國史館台灣文獻館112年度工作計畫及收支預算報告。

國民黨立委陳玉珍詢問，國安會判斷中國是否有意願開放小三通，顧立雄表示，判斷中國也許有這個意願。若開放小三通是否造成重大國安危機？顧立雄說，蔡總統國慶日提到逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；陸委會已經積極評估當中，絕對不會拖過春節；兩岸航運主管部門必須相互溝通。

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媒體報導，2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單中，出現總統府副秘書長黃重諺。黃重諺答覆陳玉珍詢問時表示，先前擔任發言人，手上群組500個，甚至一度接近1000個，發言人主要的工作就是民眾有興趣，想要知道政府有關訊息，政府是如何回應，其實都可以公開。

遭質疑操作網軍，黃重諺表示，對話都可以公布，沒有這方面的問題。網軍的定義是收受利益，但他只是被拉進群組。（編輯：謝佳珍）1111215