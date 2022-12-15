是否加嚴管制抖音 政院：務實評估中尚未有結論

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（中央社記者賴于榛台北15日電）各界關注政府是否加嚴管制抖音，行政院今天說，公務部門早在2020年就有相關限制；至於禁令是否擴及民間，他說，這須參考國外作法成效，也要務實評估技術可行性，目前持續蒐集資料中，未有結論。

抖音近日再度成為資安輿論焦點，行政院長蘇貞昌日前指示政務委員羅秉成召集跨部會專案小組，原預計14日召開第2次會議，但因仍在蒐集資料尚未舉行。

羅秉成今天主持政院會後記者會時被問到抖音會議的相關進度，他說，2020年12月，行政院就函令行政部門及其他4院秘書長，不得採購與使用陸製影響資通訊安全的產品，抖音APP也在禁止範圍。

羅秉成表示，基於資安與國安理由，公部門的電腦、手機都不能使用抖音等，但這次將專案檢視相關作法有沒有落實，或是還有什麼地方需要補充改善。

至於抖音禁令是否擴及民間，他說，這需要比較多的討論，包含參考國際作法的成效如何，多數國家與台灣皆是限制公部門的使用，印度則是立法禁止，管制範圍觸及民間，但這是比較少數的立法，必須了解實施以來的效果。

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羅秉成也說，政府珍惜營業自由、言論自由，抖音等相關APP該如何加強防範，這必須仔細檢討與蒐集意見，技術上也要可行，像是印度因為相關資通訊產品業者有落地，因此可以透過國內公司法管制，台灣就要盤點相關平台是否落地。

他表示，整體還必須務實評估，技術禁絕是不是能完全封鎖相關軟體，而若技術可行，也要審慎處理法律要件。目前相關資料還在蒐集研析中，尚未做出任何決定。（編輯：翟思嘉）1111215