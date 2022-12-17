空軍F-5戰機更換70具Mk16彈射椅 年底前完成

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（中央社記者游凱翔台北17日電）空軍去年編列新台幣7億4652萬元預算，為F-5戰機更換70具馬丁貝克Mk16彈射椅。軍方今天透露，所有彈射椅將於本月底安裝完成；F-5戰機將於民國113年汰換，屆時彈射椅也能相容後續新機。

台東志航基地2架F-5E戰機去年3月22日執行對地基本炸射訓練，返場時疑似空中擦撞墜海，飛行官羅尚樺中尉、潘穎諄上尉殉職。

空軍隨即宣布，編列7億4652萬採購70具馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）Mk16彈射椅，安裝在43架F-5E/F戰機上，第一具彈射椅去年12月完成安裝。

軍方人士透露，去年12月完成首具彈射椅安裝以來，也同步進行飛行及初始訓練，今年1至6月安裝第2至第24具，本月底前完成安裝第25具至第70具彈射椅。

國造新式勇鷹高級教練機將於民國113年取代F-5，空軍未來將繼續充分利用Mk16新式彈射椅；軍方說，已評估後續新機座艙介面相容性設計，因此可充分利用同批裝備資源，確保運用效益最大化。（編輯：郭無患）1111217