北韓再試射飛彈 外交部譴責破壞區域和平

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）北韓今天再度試射飛彈，外交部表示，針對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射導彈，破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。

外交部發布新聞稿指出，北韓今天上午10時13分到11時5分左右，從平安北道東倉里地區向日本海發射2枚中程彈道飛彈（MRBM），嚴重威脅區域和平穩定；美國、日本及韓國政府，均已對北韓挑釁行徑表達嚴正譴責。

外交部指出，自今年1月起，北韓已進行30餘次飛彈試射，次數遠超過以往紀錄，其中包括各式洲際及中、短程彈道飛彈，同時正進行恢復核試爆相關準備工作，導致韓半島及印太區域情勢更加緊張。

外交部表示，韓國駐台代表部已多次對台灣政府高度關切韓半島局勢，表示肯定及感謝。

外交部指出，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣遭受獨裁政權的武力威脅。中國今年8月進行大規模環台實彈軍演，破壞台海和平、威脅國際海空航行自由時，韓國與美國、日本、東協及多個理念相近國家齊同高度關切中國的軍事威脅行動，並多次強調台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

外交部表示，美日韓3國領袖今年11月13日出席金邊第17屆東亞峰會時，再次聯合重申維持台海和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。

外交部強調，台灣將持續密切關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作共促韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。（編輯：林克倫）1111218