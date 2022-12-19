花敬群：北市行二行三公辦都更 創新跨區權利變更

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（中央社記者陳俊華台北19日電）內政部代理部長花敬群今天說，台北市「行二行三公辦都更更新案」透過公辦都更方式，引入民間資金約230億元，預計民國113年開工、118年完工，將提供聯合辦公大樓及住宅大樓。

內政部透過新聞稿表示，身兼國家住都中心代理董事長的花敬群今天出席台北市「行二行三公辦都更更新案」簽約典禮。

花敬群說，本案由國家住都中心透過公辦都更方式推動，引入民間資金約新台幣230億元，預計113年開工、118年完工，將提供中央及台北市政府共用的聯合辦公大樓及耐震高品質的住宅大樓，串連周邊華山藝文特區，創造優質辦公、藝文與休閒的空間。

花敬群表示，行二行三從民國92年，就規劃為行政園區，因土地公私持有產權複雜，歷經數十年協調與整合未果，現在透過國家住都中心居中協調，以採取「跨區權利變換」的創新方式，合併開發「行二行三」與鄰近區域「臨沂段」，讓基地產權單純化，也保障現住戶地主權益，是中央、地方與民間三方通力合作，創造推動都更的新典範。

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花敬群說，本案分「行二行三」與「臨沂段」兩基地，總面積約2.1公頃，位處台北市都會行政核心，台北車站、捷運善導寺站步行5分鐘內都可到達，區位條件優良，向西鄰接西區門戶、向東串聯華山藝文特區。

內政部指出，「行二行三」區域規劃為地下4層、地上22層的聯合辦公大樓及附屬商業設施，以及地上26層耐震高品質住宅大樓，並提供區民活動中心、共享自行車租賃站等公益設施與空間，打造行政、商業與居住機能齊全的行政辦公園區；「臨沂段」則預計興建21層的人文好宅，做為居住使用。（編輯：郭無患）1111219