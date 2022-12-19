民團籲盡速公布役期延長方案 革新訓練內容

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（中央社記者王揚宇台北19日電）外界關注兵役延長何時宣布。台灣教授協會等民間團體今天召開記者會表示，此事攸關國家安全問題，呼籲朝野政黨都能支持兵役延長，政府也應盡速公布延長義務役期至少一年，及合理革新訓練內容。

關於兵役延長議題，行政院長蘇貞昌18日出席「南方澳跨港大橋重建工程」通車祈福典禮受訪表示，兵役延長要經各部會詳細盤點，已在最後整理階段；國防、外交、兩岸是總統職權，基於維護國家主權、保護民眾安全，行政院會全力配合，一有新作法會適時向民眾報告。

台灣教授協會、台灣基督長老教會、社團法人台灣社、國防政策與戰略研學會今天在立法院召開「捍衛國安，自己國家自己救」記者會，呼籲總統蔡英文、蘇貞昌及國防部長邱國正，盡速公布延長義務役期至少一年及合理革新役期訓練內容以及後備動員訓練。

出席記者會的前國防部長蔡明憲說，考量台海當前面對急驟轉變的外在危機，以及台灣內部社會30多年來，面臨逐漸少子化與老年化的趨勢，為強化台灣自我防衛的能量等，應調整義務兵役期限，從當前僅服4個月的軍事訓練，延長至少一年以上。

蔡明憲指出，為捍衛國家安全及主權，朝野政黨及社會人士在思考及形成國安政策時，應超越個人、政黨利益與意識形態，以及政治選舉的考量，要以國家安全整體利益及人民的安全福社為最高原則。

前國防大學政戰學院院長余宗基表示，台灣不能在有難的時候，只要求國際友人援助台灣，自己卻不作為，台灣必須把役期延長回應國際，這是最具體的做法。

余宗基指出，大部分年輕人並非反對兵役役期延長，而是有刻板印象，覺得當兵在浪費時間，因此希望可以有更精實的訓練，因應現代科技戰爭等威脅。

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台教會副會長陳俐甫認為，根據民調顯示，有74.4%民眾支持兵役制度由現行的4個月恢復為1年，而大家在意的是，訓練內容是否合理及服役的公平性等，政府考量役期延長時，必須提出相關配套措施。

時代力量立委邱顯智說，國軍應參考美國、以色列等國家的訓練方式，真實改革及充實軍中訓練內容；此外，很多外國參訪團到台灣，都在問台灣有沒有抗敵的決心，如果只有4個月軍事訓練役期，台灣要如何跟國際友人說明台灣有這樣的決心。（編輯：蘇志宗）1111219