高虹安25日辭立委 陳琬惠遞補

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新竹市長當選人高虹安（左）預計25日辭去台灣民眾黨不分區立委，職缺預計由黨團主任陳琬惠（右）遞補。（左圖取自facebook.com/DrAnnKao，右圖取自facebook.com/wanhui.chen.9）

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（中央社記者郭建伸台北20日電）新竹市長當選人高虹安預計25日辭去台灣民眾黨不分區立委，辭職書已送交立法院人事處；高虹安的國會辦公室門口已經卸下立委名牌，近日助理也忙著打包辦公室。而高虹安的職缺預計由黨團主任陳琬惠遞補。

高虹安於11月26日當選新竹市長，但未立即請辭立委。過去這一個月以來，外界關注她何時請辭，高虹安表示，目前立法院是預算會期，她有相當多預算案提案，會盡快完成相關交接程序，一定會在就任市長之前辭立委。

據了解，高虹安日前已送交辭職書到立法院人事處，請辭日是25日。立法院程序委員會今天討論23日院會議程，報告事項中就有立法院人事處提報高虹安請辭案。

根據民眾黨2020不分區立委排名，高虹安請辭立委後，職務預計是由現任民眾黨團主任陳琬惠遞補。（編輯：林興盟）1111220