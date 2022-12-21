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蔡碧仲：搜索立院必須依法行政 符合比例原則

2022/12/21 14:43
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（中央社記者王揚宇台北21日電）民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安被控涉詐領助理費案，檢調赴高虹安在立院的辦公室搜索，引發各界討論。法務部次長蔡碧仲今天說，搜索立法院要依法行政，不能用大砲打小鳥，也要符合比例原則。

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，15日傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。檢察官漏夜複訊後，16日凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天審查司法院、行政院函請審議智慧財產案件審理法修正草案，蔡碧仲列席報告並備質詢。

包括國民黨立委曾銘宗、民進黨立委邱志偉等人，詢問檢調到立法院搜索高虹安辦公室的相關程序。曾銘宗指出，外界跟媒體評論，檢調大張旗鼓搜索立法院，而高虹安以60萬元交保，這樣是否符合比例原則。

蔡碧仲說，任何一個檢察官包括其長官，要搜索立法院一定都是經過深思熟慮，坊間也有人說辦太慢，應該快執行相關強制處分等；立法院是立法的地方，更應該要依法行政，不能用大砲打小鳥，要符合比例原則。

蔡碧仲舉刑事訴訟法第122條、126條、149條條文，說明相關程序，其中包括，政府機關或公務員所持有或保管的文書及其他物件應扣押者，應請求交付，但於必要時得搜索之；在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場。

蔡碧仲說，實施搜索時要符合比例原則，檢察機關也非常慎重並訂定檢察機關實施搜索扣押應行注意事項，其中第3點就規定，檢察官實施搜索、扣押，應嚴格遵守偵查不公開規定，並依比例原則，擇其適當方法，務期於損害最小、影響最少之情形下，審慎執行之。

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蔡碧仲表示，檢察機關搜索立法院，不管對哪一黨、哪一派，都是秉持相同標準，用最小傷害的方式來對搜索對象，也要恪遵偵查不公開，秉持無罪推定原則，在案件定讞前要推定其是無罪的。

蔡碧仲並指出，檢察官要對被告實施強制處分，一定要非常謹慎，而羈押是最後手段，要保障人身自由；至於交保金額多寡，這是具體案件，他不便多做評價，但檢察官一定有其道理，案件還在偵查中，將來都可供檢驗。（編輯：郭無患）1111221

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