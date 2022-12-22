公銀承作聯貸避免踩雷 民眾黨團籲制度性改革

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（中央社記者范正祥台北22日電）台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，關注公股銀行承作聯貸如何避免踩雷，呼籲公股銀行授信政策與經營績效管理應與時俱進，並請財政部和金管會善盡監督責任，提出制度性改革方案。

主持記者會的民眾黨團幹事長張其祿舉例，2016年公股銀行在中國踩雷、慶富獵雷艦案、阿聯最大私人醫療集團NMC聯貸地雷、歐洲療養院集團Orpea S.A.無擔保品踩雷案，公股銀行如果最後未獲得清償，屆時將變成呆帳全民埋單。

張其祿說，雖然民間銀行也會碰到踩雷，但是民間銀行至少會和績效連動，相較之下，公股銀行似乎是大鍋飯，反正做好做壞都一樣，所以制度性的改革最重要。

民眾黨立委吳欣盈出席記者會指出，站在監督立場，建議公股銀行立即檢討授信制度與公司治理；政策包袱不該是績效的藉口，應該揭露為政策導致的呆帳準備率有多高，並有承擔責任的制度設計，才能帶動貸款政策、公司治理與時俱進。

吳欣盈說，公股行庫應將相關作業流程更透明化，並貫徹ESG（環境、社會、公司治理）理念，於辦理授信融資時針對客戶相關條件進行風險調查，完善評估；而投資畢竟都有一些風險，遇到問題時，聯貸銀行團必須及早處理、積極善後。

民眾黨黨團記者會上，張其祿等人聲明黨團的立場，呼籲公股行庫要拿出專業與決心進行有效改革，也請金管會和財政部善盡監督責任，尤其是希望財政部身為公股行庫的大股東，應就公股、民營銀行間授信政策與經營績效管理進行探討，並且從旁協助，拿出具體改進作為，讓公股銀行未來在市場上仍能維持競爭力。

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記者會上，張其祿也公布他昨天向財政部索取「公股銀行Orpea授信案相關資料」，得到的書面回覆。他表示，財政部於書面回覆說明中首先強調，公股銀行辦理授信業務，是公司業務營運的自主經營事項，由各銀行遵循金管會所定金融法規及中華民國銀行公會會員徵信授信準則，依據授信5P原則，基於專業評估及風險控管等因素，自定內部決策審議層級，本於權責及公司治理原則辦理。

此外，張其祿指出，財政部的回覆內容提及，借款人歐商Orpea集團截至目前繳息正常，且持續營運；該公司已與債權銀行召開債務協商會議，並將提出債務重整計畫；台資6家公股銀行已委任國際律師事務所進行法律諮詢及採取必要法律行動，並將密切追蹤案情發展，積極配合銀行團依法進行債權保全程序。（編輯：翟思嘉）1111222