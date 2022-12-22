提升國軍戰力　民眾黨團促訓練方式須改革

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台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（圖）等人22日召開記者會，關注兵役政策、基層戰力、管理方式、維護軍紀、建立全體防衛意識等問題。談及如何提升國軍戰鬥力，民眾黨團呼籲訓練方式須改革。中央社記者范正祥攝 111年12月22日

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（中央社記者范正祥台北22日電）如何提升國軍戰力，引起各界討論。台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲，國軍訓練方式須改革，否則兵役如何延長都是緣木求魚。

民眾黨團召開記者會回應時事，黨團總召邱臣遠主持、幹事長張其祿出席，關注包括兵役政策、基層戰力、管理方式、維護軍紀、建立全體防衛意識在內等問題。

張其祿指出，面對中國威脅，台灣的國防軍力數、訓練役期時間長度、教召天數及兵力對人口占比與有敵情疑慮的國家相比明顯偏低；對於役期及訓練制度的調整，國防部及政府應秉持專業，建立全面的國防規劃，並儘快向全民清楚說明。

他說，提升國軍戰力除了役期改革之外，最重要還是要建立「全體防衛意識」。

張其祿表示，如何建立整體國防意識，有效提升國防實力，政府至今沒有告訴全民完整的規劃，國防部及政府應秉持專業，建立全面國防規劃，確保國家安全。

張其祿指出，政府要不要趕快公告兵役役期延長，目前也還沒有辦法確認，這攸關年輕人的權益和生涯規劃，必須溝通和說服。

邱臣遠說，現代化戰爭強度高、節奏快，國軍卻仍沿用老舊訓練方式，無法有效培訓應對當前高科技與現代化戰爭，國防部應思考加入都市城鎮戰訓練，讓官兵熟悉戰鬥模式，每個士兵都應該當作菁英培養，否則兵役如何延長都是緣木求魚。

邱臣遠質疑，政府至今未公告義務役役期政策，也沒有說明現在國軍總體戰略，使得許多青年無所適從。他說，請總統蔡英文和國防部長邱國正「言行一致」，即刻公告兵役延長，讓適齡役男妥善規劃生涯。

另外，邱臣遠表示，希望國防部重新審視營區、人力及裝備需求，以最快速度將上世紀的老舊裝備汰除，提高國軍官兵士氣。

邱臣遠建議，請國防部研議恢復軍審法，整頓渙散軍紀，重振國軍形象；也請國防部調整訓練方式，汰除不合時宜的老舊訓練，加入現代化戰爭訓練，並且調整體能訓練項目，達到提升專業部隊戰力的目的。（編輯：蘇龍麒）1111222