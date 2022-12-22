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監察院長陳菊23日率監委巡察行政院

2022/12/22 17:49
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（中央社記者陳俊華台北22日電）監察院今天說，監察院長陳菊明天將率監委巡察行政院，行政院長蘇貞昌將與相關部會首長，簡報民國111年施政重點及預算執行情形；陳菊則綜合說明調查、彈劾、糾舉、糾正、審計結果。

監察院透過新聞稿指出，期使行政院重視監察院所提各項議題及意見，督促各部會進行研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注的問題，以符合人民期望。

監察院表示，這次巡察行政院，7個常設委員會代表監委針將對調查發現，以及社會關注的議題提出詢問，包括「政府如何共同協力防範人頭帳戶之檢討」、「我國法令未能依循兩公約不歧視原則，平等適用於移工」、「移工父母的困境-失聯移工與黑戶寶寶」、「當前我軍備採購缺失之檢討」、「花完600億元真的就會找到最終處置場址嗎？」、「私校教師權益問題之檢討案」等議題。

監察院說，另有4名監委，分別就「國有林盜伐案（山老鼠）」、「論台灣多元民族國家之建構：一個族群視角的詮釋與討論」、「莫拉克永久屋問題之檢討與改進」、「查處誇大不實食品廣告執行成效之檢討」等議題，提出口頭詢問。

監察院表示，上述議題將由蘇貞昌及各相關部會首長就重點項目提出說明後，將在會後以書面詳實說明回復監察院。（編輯：蘇志宗）1111222

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