宏都拉斯在台社群慶耶誕 駐台大使：將鞏固長遠邦誼

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）宏都拉斯駐台大使館日前舉辦耶誕晚宴，邀集超過100名在台宏國僑胞參與。宏國駐台大使布羅德表示，未來將持尋求以各種管道促進雙邊商業與文化交流，鞏固台宏源遠流長的外交關係。

宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）向中央社表示，大使館與宏國駐中華民國名譽總領事張平沼每年都會舉辦耶誕慶祝活動，目的是團結在台的宏都拉斯社群，促進他們與大使館互動，特別是為在台的宏都拉斯人營造耶誕氛圍。

宏都拉斯駐台社群的耶誕晚宴12月16日在萬豪酒店舉行，應邀出席者包括外交部中美洲經貿辦事處主任廖鴻達、瓜地馬拉新任駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）伉儷。

宏國駐台大使館表示，張平沼現任台灣商業聯合總會理事長、燿華電子集團總裁，在台灣商界享有盛譽， 並持續支持宏都拉斯駐台大使館的各項工作超過20年。

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宏國駐台大使館特別感謝，張平沼對促進台宏外交與經貿關係的貢獻，包括他早在2002年就率商業考察團前往宏都拉斯，鼓勵台商進入宏國市場，並透過與官方、企業界建立密切聯繫，搭建台宏之間各行業的橋樑。

宏國駐台大使館另感謝張平沼協助宏國度過2020年颶風侵襲時的艱難時期，慷慨解囊幫助宏國社區從颶風破壞中恢復。張平沼無條件地支持宏國經貿、文化、災後重建等，「這對宏國駐台大使館和整個宏國社群來說，都是無價的。」（編輯：翟思嘉）1111213