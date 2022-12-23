巡察行政院 監委提軍備採購5議題促改進

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（中央社記者賴于榛台北23日電）監察院今天巡察行政院，監察院外交及國防委員會召集人、監察委員林文程指出，近年軍備採購違失情事仍時有所聞，政府應針對強化內控機制、落實執行特別預算，防止弊案等5議題改進。

監察院111年巡察行政院會議上午展開，由監察院長陳菊帶隊巡察，會議預計持續至傍晚。

監察院透過新聞稿指出，林文程會中針對「當前我軍備採購缺失之檢討」議題發言指出，雖然近年採購弊案及缺失已經減少，但國軍採購組織龐大，採購人員異動頻仍，不易管控採購作業品質，採購違失情事仍時有所聞。

他表示，綜合近年審計部、司法機關及第6屆監委調查的國防採購案件，發現存在5類問題，包含應強化內控機制、落實執行特別預算、檢討中科院組織、提升採購品質及防止弊案。

林文程指出，國防部政風室雖然採取「政風」與「督察」合作的防弊機制，但從個案查核可發現，相關缺失都屬「政府採購錯誤行為態樣」，是可以預見的採購作業高風險項目，承辦或監辦人員卻未能及時查覺，國防部應該強化內控機制。

他也說，國防部編列巨額特別預算，委託中科院加速量產飛彈，卻傳出廠商以低價大陸劣質料件蒙混情事，中科院除應檢視過去已點交的成品外，也應落實執行增加文件第三方認證等查驗機制。

另外，林文程認為，國防部高層既擔任中科院董事，又兼任中科院績效評鑑工作，有礙所屬公正執行績效評鑑。

他也說，部分國防採購案件涉有投標廠商異常關聯，招標、審標、履約及驗收作業欠周延等情事，應重視如何提升相關人員專業能力；另外國軍軍品採購目前仍是寡占市場狀態，權責機關應對弊案是否再生有所警覺。

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國防部副部長柏鴻輝回應指出，會深切檢討並務實面對監察院所提的相關缺失，制度部分，將持續完備法令規章，建立公開、公平的武獲機制；執行方面，將採綿密檢查機制，強化風紀管理，發揮複式監督的組織功能，並持恆加強人員訓練與作業紀律，全力改善各類缺失。

行政院長蘇貞昌則說，國防是屬總統職權，國防部應將監察院所提國防採購缺失事項報告總統，並深切檢討。（編輯：林興盟）1111223