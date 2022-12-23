蘇貞昌：成立跨部會小組 處理失聯移工與黑戶寶寶

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（中央社記者賴于榛台北23日電）監察院今天巡察行政院，行政院長蘇貞昌會中允諾，組成跨部會專案小組與國家人權委員會合作，從人權角度出發，積極處理失聯移工與黑戶寶寶議題。

監察院民國111年巡察行政院會議上午展開，由監察院長陳菊帶隊巡察，會議預計持續至傍晚。

陳菊上午致詞時指出，建議行政院成立專責小組，關注失聯移工下一代黑戶寶寶的人權與健康權等問題；監察院內政委員會召集人、監察委員王美玉說，失聯移工已和台灣農業形成共生關係，但農委會沒有確實盤點農業的實際需求與人力缺口。

她說，農委會對移工的核配率並不合理，導致無法補充現階段農業轉型過渡期間所需要的人力支援，讓農民「看得到、卻用不到」合法農業移工。

根據內政部移民署統計，自民國96年起至今年6月底止，非本國籍新生兒通報有1269筆，其中436筆不知去向。王美玉說，她曾採訪過失聯移工和雇主，知道黑戶寶寶需與家人過著躲藏的生活，欠缺托育、教育，甚至缺乏醫療照顧。

王美玉表示，國家不只要重視失聯移工在台的困境，也應讓他們在台生育的孩子黑戶寶寶，獲得兒童權利公約（CRC）的保障。

蘇貞昌會中承諾，請行政院政務委員羅秉成籌組跨部會專案小組，與監察院人權會合作，從人權角度出發，協助黑戶寶寶及其父母，積極面對此議題。

衛福部長薛瑞元表示，將責成社家署與接生黑戶寶寶的診所或NGO合作，列冊特殊專案輔導，讓移工不必擔心身分暴露，也能獲得健保或托育服務。

勞動部長許銘春說，有關招募移工人數不得超過本國勞工總數的35%一事，將檢討不合理的部分，後續並將與農委會合作討論農業缺工問題；她表示，關於懷孕、移工子女的相關權益，行政院已有跨部會溝通協調平台。

農委會主委陳吉仲指出，目前已經全面調查並檢討季節性及常態性缺工問題。（編輯：蘇志宗）1111223