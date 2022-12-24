被問林奕華立委缺額 蔣萬安反要綠為台南發聲

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）國民黨立委林奕華將擔任台北市副市長，缺額因剩餘任期不足不須補選。台北市長當選人蔣萬安今天說，林奕華在任何崗位都是為民服務，反觀台南發生多起案件，民進黨應盡快表態。

林奕華將在明年2月請辭立委，轉換至台北市政府擔任副市長，而立委缺額由於剩餘任期不足1年，依法不須再舉行補選，引發議論。

蔣萬安下午出席「戰鬥藍感恩茶會」前接受媒體聯訪表示，林奕華不管擔任立委還是副市長都是在不同崗位為民服務，反觀台南市最近發生多起涉貪事件，「民進黨卻貪贓枉法，還想轉移焦點」。

蔣萬安呼籲，所有投身公共事務的人都應該要記得爾俸爾祿、民膏民脂，民進黨應把重點放在這裡，不要迴避並盡快對外表態。

媒體詢問，立委缺額不補選是否引發國民黨內微詞，蔣萬安強調，林奕華在立法院的表現是有目共睹，非常感謝大安區選民一直以來的支持，相信林奕華接下來仍會持續服務選民。

媒體追問，怎麼看林奕華被罵落跑，蔣萬安重申，林奕華擔任立委或副市長都是非常適合的人選，也得到各界非常正面的評價，她有豐富的行政經驗，也善於溝通協調，對地方團體非常熟悉，無論在哪個崗位都是為民服務。

面對媒體不斷追問為何不補選，蔣萬安指出，現階段最重要的是把市政推動好，因為這是所有市民的期待，而他也是為台北市民找到最適合的副市長人選，相信林奕華對台北市政的熟悉度無人能出其右，絕對能夠表現非常好。（編輯：方沛清）1111224