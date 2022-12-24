高市議長民進黨推康裕成 曾俊傑退國民黨當副手

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民進黨高雄市黨部24日表示，將由曾任議長的康裕成及退出國民黨的曾俊傑（圖）代表角逐正副議長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）民進黨高雄市黨部今天表示，將由曾任議長的康裕成及今天退出國民黨的曾俊傑代表角逐正副議長。康裕成說明是「民無配」非民國配；民進黨高市黨部主委許智善說，這是最強組合。

高雄市長陳其邁今天上午在民進黨高雄市黨部召開記者會，宣布將由曾任議長、已連任7屆議員的康裕成代表民進黨角逐議長。

康裕成今天下午在媒體聯絡群組發布訊息說，確實有曾俊傑、康裕成、無黨團結聯盟李順進3人共同簽署的合作聲明，聲明上表示將支持康裕成擔任議長、曾俊傑擔任副議長；並發出曾俊傑退黨聲明，表示是「民無配」非民國配。

民進黨高雄市黨部也透過新聞稿表示，將由康裕成、曾俊傑角逐正副議長寶座。並代曾俊傑發布聲明表示，即日起退出中國國民黨高雄市黨部。

民進黨高雄市黨部主委許智善說，康裕成是前議長，曾俊傑退出國民黨加入無黨籍聯盟，「可說是最強組合」，並希望在第1階段投票，就能順利拿下正副議長寶座。

國民黨則在選前刮風暴。除曾俊傑宣布退黨，原將代表國民黨參選高雄市議長的現任副議長陸淑美，今天上午也發聲明表示將退選。

對此國民黨秘書長黃健庭今天下午到高雄市黨部開會，會後接受媒體聯訪表示，很多狀況還在努力掌握中，「會盡最大努力到最後一刻」，並呼籲要團結一心，未來在議會才有監督制衡市府的力量。

高雄市議員本屆65席，國民黨原拿下29席、民進黨27席，藍綠均未過半，扣除曾俊傑後國民黨僅剩28席。其餘7人中，台聯吳銘賜，無黨籍高忠德、范織欽立場較親綠；無黨聯盟朱信強、陳善慧、李順進，及無黨籍原民議員陳幸富4人成為正副議長選舉之爭關鍵少數。（編輯：郭諭儒）1111224