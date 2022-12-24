綠營康裕成選高市議長 黨內湧言會表態支持

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高雄市長陳其邁（右2）24日率民進黨高雄市黨部主委許智善（左1）、高雄市議員鄭光峰（右1）、康裕成（左2）召開記者會，宣布將由康裕成出線競選高雄市議長。中央社記者曾以寧攝 111年12月24日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄24日電）民進黨高雄市議會黨團確定由康裕成出馬角逐議長，包括黨內的湧言會，以及台灣基進高雄市議員張博洋隨即發出聲明表態全力支持。

湧言會在這次九合一大選結果出爐後，即表達尊重市長陳其邁對於議長人選決定。湧言會表示，陳其邁著眼未來市政穩定及府會和諧，為努力爭取票數極大化，在過程中積極協調，湧言會表達高度肯定。今天議長人選正式出爐，湧言會全體成員將全力支持。

台灣基進張博洋聲明支持與力挺，肯定康裕成是三民區非常優秀的資深議員，不論是本土意識堅定、抑或是議員職責上專業程度，都備受鄉親肯定。期待康裕成帶領高雄本土派議員再度擔任民主火車頭，展現團結，光復議會。

另外，對於近日隔壁的台南市議長選舉黑影幢幢，爭議新聞頻傳，讓諸多台派選民擔心跑票事件又捲土重來。張博洋也呼籲，綠營議員莫做出形同「背刺台派」的跑票行為，台派甫經歷大選挫敗，急需一劑強心針穩住士氣，跑票背刺勢必讓本來低迷的士氣再受重創「切莫當本土的罪人」。

高雄縣市合併後議會選舉，第1屆許崑源以34票擊敗康裕成31票，讓康裕成跟議長寶座擦身而過。第2屆康裕成獲39票當選，成為高雄市首位女議長。這屆再度回鍋參選議長。66歲的康裕成是台大法律系畢業，1998年被民進黨徵召參選高雄縣議員，主打「阿扁的學妹」進入政壇，先後任7屆議員。（編輯：孫承武）1111224