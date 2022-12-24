高市議長選前藍營風暴 曾俊傑退出國民黨團

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高雄市議會正副議長選舉25日投票，曾任議會黨團總召的曾俊傑則因不滿黨內提名議長人選過程，24日突然宣布退出黨團。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄市議會正副議長選舉明天投票，在國民黨議長人選陸淑美突宣布退選，曾任議會黨團總召的曾俊傑則因不滿黨內提名議長人選過程，今天突然宣布退出黨團，加入無黨團結聯盟。

高雄市議會正副議長選舉明天投票，在現任副議長陸淑美書面退選後，曾俊傑突然委託民進黨高雄市黨部發表聲明，宣布「即日起將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟」。

曾俊傑聲明指出，對這次國民黨議長人選提名感到失望，議長曾麗燕擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民權益不遺餘力。但黨內這次在提名過程中並未知會黨團成員協商，逕自決定議長人選「本人不以為然感到失望」。

曾俊傑認為，議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，自己從政數十年的理念不管在任何黨派或位置，都兢兢業業為市民監督市政。秉持著這樣的原則，加入無黨團結聯盟繼續爭取公平正義，維護市民權益，並一本初衷，不分黨派，為民服務與市民繼續打拚。

高雄市議會共65席，藍綠均未過半，國民黨29席、民進黨27席，在無黨籍黃捷和台灣基進張博洋日前先後宣布加入民進黨團運作；如今國民黨少了曾俊傑這一席次，面對民進黨今天已宣布由康裕成參選議長，藍軍對於明天正副議長之爭更加艱難。

其他7人中，台聯吳銘賜，無黨籍高忠德、范織欽立場較親綠；無黨聯盟朱信強、陳善慧、李順進，及無黨籍原民議員陳幸富4人成為正副議長選舉之爭關鍵。（編輯：孫承武）1111224