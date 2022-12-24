國民黨陸淑美未獲同黨議員支持 宣布放棄高市議長提名

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高市議會正副議長選舉將投票，國民黨中央原已提名高市副議長陸淑美參選議長，但她發聲明宣布放棄提名。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高市議會正副議長選舉將投票，國民黨中央原已提名高市副議長陸淑美參選議長，但她發表聲明指出，因有2到3名黨內議員揚言退黨抗議，因此宣布放棄提名，建請黨內另覓人選。

對此，國民黨高雄市黨部則發布訊息表示，目前仍在瞭解此事當中，稍晚會向外界報告。

高雄市議會藍綠均未過半，國民黨29席、民進黨27席，無黨籍及其他黨派將成明天議長選舉之爭的關鍵少數。國民黨高雄市黨部主委許福明日前證實，中央提名小組已通過提名副議長陸淑美參選議長，但副議長人選將另案處理。

不過，陸淑美昨天發布退選聲明指出，獲提名後雖密集拜訪黨內議員，也獲多數議員熱烈支持，但仍有2到3名議員不予支持，甚至揚言不惜退黨抗議。

陸淑美說，「自己才疏學淺，生性駑鈍，不孚眾望，恐有誤黨內爭取議長大事，鄭重宣布放棄黨內議長提名，建請另覓適當人選代表爭取議長，之後也定當支持」。（編輯：黃世雅）1111224

（中央社製圖）

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