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台南市長黃偉哲宣誓就職 簽署廉政公約

2022/12/25 09:59（12/25 10:16 更新）
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台南市長黃偉哲25日宣誓就職，展開第2個4年任期，典禮簡單隆重。中央社記者張榮祥台南攝 111年12月25日
台南市長黃偉哲25日宣誓就職，展開第2個4年任期，典禮簡單隆重。中央社記者張榮祥台南攝 111年12月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）在諸多爭議案件連環爆時刻，台南市長黃偉哲今天宣誓就職，展開第二個4年任期；黃偉哲第一份公文就是簽署廉政公約，強調廉潔自持，強化內控清查，接受市民監督。

黃偉哲上午8時10分在台南市永華市政中心前方西拉雅廣場宣誓就職，由行政院秘書長李孟諺監誓，典禮過程簡單隆重，前後僅40分鐘，台上的黃偉哲幾乎未露笑容，讓人無法感受連任喜悅，致詞時間不到6分鐘。

黃偉哲指出，過去4年市府團隊獲得市民肯定，並引用這次世界盃足球盃冠軍、阿根廷球王梅西名言「首要目標是和團隊一起贏得勝利」。市府團隊贏得的勝利，不在於市長連任，而在於市民感受「我們要一起贏得勝利」。

黃偉哲表示，接下來的4年將以「便捷交通」、「青銀福利」及「清廉勤政」作為3大施政方向。而「清廉勤政」是他從政以來理念，將帶頭市府廉政接受市民監督，公開透明。

黃偉哲隨即簽署第二個任期第一份公文「廉政公約」。他表示，包括自己和市府團隊必須簽署廉政公約，市府官員必須廉潔自持，落實財產申報，強化內控清查，推動陽光政策，重大建設及投資案的審查進度，全數上網公開，以透明治理確保工程如期如質完工，且將台南推向世界舞台。

廉政公約內容包括，一、市長每年公布財產申報狀況（包括配偶及未成年子女），並向市民說明財產來源及變動情形。二、市府政務首長依法申報財產，並依規定公開；遇有利益衝突案件，應依法自行迴避及公開揭露；不得收受與職務有利害關係者不當餽贈或其他利益；一般社交往來須合乎正常禮俗標準，不得有違反廉潔、正直之原則。

三、在職權管轄範圍內之機關（構），對於與採購有關之事項，涉及本人、配偶及三親等內之血親、姻親及共同生活家屬利益時，應自行迴避。

四、人民申請案及投資審議案件應公開上網，且案件審查進度及回饋機制應法制化及透明化。五、本公約未盡事宜，依公務員廉政倫理規範辦理。六、違反本公約及公務員廉政倫理規範者經查證屬實，依相關規定懲處；其涉及刑事責任者，移送司法機關。（編輯：孫承武）1111225

台南市長黃偉哲25日宣誓就職，第一份公文就是簽署廉政公約，強調廉潔自持，強化內控清查，接受市民監督。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月25日
台南市長黃偉哲25日宣誓就職，第一份公文就是簽署廉政公約，強調廉潔自持，強化內控清查，接受市民監督。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月25日
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