屏東縣議會正副議長選舉 周典論配盧文瑞連任

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣議會第20屆縣議員今天宣誓就職，正副議長選舉如期由「國無配」國民黨周典論及無黨籍盧文端，分別以36票及41票當選連任，打敗民進黨推派的李世斌及許展維組合。

屏東縣議會第20屆議員宣誓就職典禮暨議長、副議長選舉，今天上午登場，55席議員全數出席並完成宣誓就職。今年藍綠版圖變動，國民黨增2席至19席、民進黨減2席僅13席、無黨籍增1席達23席，為屏東縣議會最多數。

屏東縣議會現任議長國民黨籍周典論將與無黨籍副議長盧文瑞力拚連任，最終分別以36票及41票當選，打敗民進黨資深議員李世斌、許展維搭檔參選。

周典論致詞指出，責任開始，會與副議長攜手合作，力求議事運作順暢與府會和諧，共創屏東更美好未來。

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議長選舉唱票過程中，國民黨潘翠雲投出無效票，不過副議長選舉則是投給盧文瑞。潘翠雲接受媒體訪問僅表示「我支持議長、副議長」，其他則不再回應。

民進黨選前通過一致性投票決議，但資深黨員吳亮慶在議長選舉中投給無黨籍鄭清源、副議長則是投了無效票。對此，民進黨屏東縣黨部主委羅平道告訴中央社記者，將以開除黨籍處分，並送中央黨部核准。（編輯：黃世雅）1111225