屏東首位女縣長周春米就職 宣布縣政全面啟動

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東首位女縣長周春米宣誓就職，從潘孟安手中接過印信，象徵照顧屏東的責任開始，周春米強調，屏東的進步不能停，人民的照顧要更全面，宣布屏東縣政全面啟動。

屏東縣長交接暨就職典禮在縣府大禮堂舉行，日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥、鹿兒島縣議會促進與台灣友好交流議員連盟會長鶴丸明人及近鐵集團等日籍友人應邀見證，現場由恆春民謠、青葉國小合唱團、客家愛群及新住民合唱團表演，展現族群融合齊聚的團結。

周春米致詞指出，在屏東出生長大、在屏東披上法袍、在屏東追求公平正義，何其有幸能成為屏東首位女縣長，會用女性堅韌溫暖特質，細心創意溝通推動縣政。屏東的進步不能停，人民的方方面面都要照顧，從宣誓就職開始，各項建設、各項照顧，全面啟動。

周春米表示，就職百日內日要拚長照處成立，照顧長輩，同時對於年輕人照顧責無旁貸，片刻不能等待。

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周春米說，同時也要求自己與縣府團隊，任何行政作為都要貼近民意、將心比心，把鄉親的事當作大事，要有安全回家的路、乾淨的水與空氣、安全的食品、衛生的環境、優質的公共空間，點滴累積屏東日常美好。

周春米表示，新的團隊將會面對不同的挑戰，潘孟安是五星縣長，自己則勢必要從一星做起，「懂人民的心聲，回應人民的需求，讓人民過好的生活，是要謙卑面對唯一選項」，即刻起捲起袖子做事，讓屏東成為希望城市。（編輯：黃世雅）1111225