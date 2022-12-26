藍憂台積電赴美設廠遭掏空 綠：沒有技術人才外流

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北26日電）國民黨立法院黨團質疑，台積電赴美設廠恐會引發核心技術外移，有掏空台灣之虞，台灣半導體人才流失；民進黨團回應，台灣保有絕大優勢，沒有被美國掏空或技術、人才外流的問題。

國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗主持，首席副書記長謝衣鳯、副書記長吳怡玎、立委費鴻泰共同出席，對於台積電赴美國亞利桑那州設廠表達看法。

曾銘宗指出，台積電在國民黨執政期間開始培養，目前是台灣的護國神山；現在民進黨政府應做台積電的後盾，拿出具體方案，留住台積電、留住護國神山。

謝衣鳯質疑，當台積電到美國設廠生產4奈米、3奈米之後，未來美國廠的產出占比，會不會比現在台灣產出的占比高出許多。她也關注，台積電領先優勢會不會消失，能不能守住製程領先，良率會不會被學走，會不會失去保護台灣的重要性。

吳怡玎指出，台積電近期面對的不是技術、商業上的困境，而是政治因素。她也質疑，台灣台積電未來將面臨良率、製程、人才到底還在不在，能否操之在我。

另外，費鴻泰表示，憂心台灣半導體人才流失，台灣半導體還有完整的配合協力廠商，帶動周邊產值也不容小覷，也需要大量相關人才，一旦台積電逐步進行在美廠晶片製程，不但帶走更多工程師，也帶走供應鏈，屆時台灣還會剩下什麼。

對於國民黨團記者會所提質疑，民進黨立法院黨團書記長郭國文受訪表示，相關的問題，經濟部和台積電都早已回答過了，不管是人才，或產業健全，以及先進製程的進度，台灣都保有絕大優勢，沒有被美國掏空或技術、人才外流的問題。

郭國文說，比起將護國神山送到美國，他個人更擔心技術外流到對台灣有敵意的國家，所以他也主張，透過稅收，確保因晶片法案得利的廠商，應配合國家政策，如果要出口到敵對國家，就要課徵高額的稅金，也就是晶片法案的「棒子條款」。（編輯：蘇志宗）1111226