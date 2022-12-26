英系立委籲經濟紅利全民共享 政府普發現金1萬元

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（中央社記者王揚宇台北26日電）針對今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，民進黨立委陳明文、羅致政等英系立委今天串連，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態下，全民發放現金1萬元，讓台灣的經濟成果與民眾共享。

民進黨立委陳明文、蘇治芬、羅致政、莊瑞雄、邱泰源、蔡易餘、王美惠等英系立委，今天下午一同在臉書發文，主張「經濟紅利、全民共享」，並希望政府對全民發現金1萬元。

陳明文、蘇治芬、邱泰源、蔡易餘、莊瑞雄等人分別說，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發現金1萬元，讓台灣的經濟成果與民眾共享，落實紓困涵蓋層面，讓大家安心過好年，為百工百業注入新的活水，迎接社會活絡新氣象。

羅致政表示，進入後疫情時代，經濟復甦成為優先要務，而在通膨壓力之下，民眾的經濟壓力只會更大。為減輕民眾的負擔、刺激經濟的動能，他主張政府對全民發放現金1萬元，讓總體經濟亮眼的果實跟稅收盈餘的紅利，能夠讓全民共享。

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王美惠指出，為了讓台灣經濟復甦，在財政許可之下，她建請行政院規劃，全民共享經濟紅利，將資源直接投注於民，讓人民有感。

民進黨立委管碧玲也在臉書發文指出，大家的意見相當一致，就是超徵稅收4000多億應該還財於民，而她主張不要再費時費金印消費券，應該以超徵稅收的一半，每人發還1萬元現金；經濟成果全民共享，也是萬物齊漲時代的一點補貼。（編輯：蘇志宗）1111226