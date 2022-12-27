內政部：112年元旦起 試辦不動產權電子憑證

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部今天說，從民國112年1月1日起，試辦不動產產權查驗新管道，民眾向地政事務所申辦買賣等不動產登記後，除核發紙本權狀外，也可取得電子產權憑證，可線上免費查驗不動產產權。

內政部透過新聞稿表示，112年元旦後，辦理不動產登記的民眾，可用自然人憑證、工商憑證或行動自然人憑證APP驗證登入「電子產權憑證系統」入口網，選擇系統上線後取得權狀的不動產，再選擇是否揭露姓名及統一編號等個資後，就可產製電子產權憑證，每次產製效期3天，逾期可重新產製。

內政部指出，不動產產權線上查驗部分，所有權人只要提供具有QR code的電子產權憑證圖檔或驗證碼，讓有查驗需求的承租人、銀行或地政士等，直接掃描QR code，或到「電子產權憑證系統」查驗專區輸入驗證碼，就可免費快速驗證電子產權憑證的有效性。

內政部說，「電子產權憑證」應用區塊鏈技術，資料不會輕易被竄改；但提醒民眾，在產製及查驗電子產權憑證時，要認明連結入口網址（https://right.land.moi.gov.tw），雙重確認安心又安全。

內政部強調，電子產權憑證並非取代紙本權狀，登記完成後地政事務所還是會核發紙本權狀。（編輯：林淑媛）1111227