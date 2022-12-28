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當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
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議員要2局長為恩恩案自請處分 侯友宜：多鼓勵基層

2022/12/28 11:16
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（中央社記者高華謙新北28日電）監察院就恩恩案糾正新北市政府，新北市議員卓冠廷指新北市衛生局長與消防局長應自請處分，市長侯友宜今天說，「同仁真的很辛苦」，應給第一線夥伴更多鼓勵。

監察院昨天公布恩恩案調查報告並糾正新北市府。侯友宜今天上午出席市政會議後接受媒體聯訪，對於看了監察院對恩恩案調查報告有什麼想法，是否會跟恩恩爸爸見面與道歉，侯友宜說，針對監察院報告每項細節都會細心檢討，事發第一時間中央馬上調整送醫流程後，地方政府也立即配合、檢討並改進。

侯友宜說，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷變化當中，中央隨時調整步伐，地方也隨時配合，到現在都用中央與地方一起合作態度，守住新北疫情，因為新北疫情是重中之重，所以新北每項變化都會跟中央全力以赴、攜手面對。

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媒體詢問，卓冠廷認為新北市衛生局長陳潤秋與消防局長黃德清應自請處分，侯友宜說，基層在這2年多COVID-19疫情中壓力非常大，但基層每個人都全力以赴、把握每分每秒，全力做好事情，「我們同仁真的很辛苦，更應該給第一線夥伴更多鼓勵」，COVID-19疫情還沒結束，基層還要繼續努力，守護新北市民。

對於總統蔡英文宣布義務役役期恢復為1年的看法，侯友宜說，政府做任何調整一定要安定民心，調整過程中一定要讓民眾清楚目標與方向，讓大家團結面對。（編輯：李錫璋）1111228

#侯友宜
#監察院
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