仲介業協助推廣300億租金補貼 花敬群頒感謝狀

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（中央社記者陳俊華台北28日電）內政部代理部長花敬群今天說，為使民眾瞭解租金補貼專案，感謝中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、地方仲介公會等協助推廣，讓民眾就近且順利申請租金補貼。

內政部透過新聞稿表示，花敬群今天到中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會致贈感謝狀，感謝仲介公會及業者大力推廣「300億元中央擴大租金補貼專案」，讓政策順利開展。

花敬群說，行政院推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，透過降低申請門檻、擴大補貼戶數、加碼補助金額、簡化申請程序等措施，提供單身青年、年輕家庭、弱勢族群租金補貼。

花敬群表示，為使民眾瞭解租金補貼專案，感謝中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、地方仲介公會及10大仲介品牌公司，在租金補貼專案開放申請期間，在門市建置申請租金補貼服務據點，提供店面諮詢，協助民眾辦理線上申請作業，讓民眾就近且順利地申請租金補貼，也協助更多弱勢民眾及就學就業的青年安居。

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花敬群也說，行政院為擴大照顧經濟或社會弱勢戶，特別延長租金補貼專案申請時間到12月30日下午5時止，提醒符合資格的弱勢家庭儘速提出申請。

內政部指出，延長經濟或弱勢戶租金補貼即將截止，相關申請資訊，可至內政部不動產資訊平台「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，或在週一至週五上午8時至下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。（編輯：林興盟）1111228